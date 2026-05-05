Garlasco l’avvocata Taccia | Sempio voleva parlare ma aspettiamo Il suo messaggio sullo stupro va contestualizzato

A Garlasco, l’avvocata Angela Taccia ha dichiarato che Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario, avrebbe voluto parlare durante l’interrogatorio. La difesa attende ancora di leggere il fascicolo che sarà depositato nei prossimi giorni. La stessa avvocata ha precisato che il messaggio di Sempio relativo allo stupro deve essere inserito nel giusto contesto, senza interpretazioni affrettate. Con lei difende anche il collega Liborio Cataliotti.