Frasi pesanti, forse compromettenti. Sono quelle che Andrea Sempio, in arte "Andreas" era solito scrivere sotto forma di commenti e pensieri in libertà sul forum Italian Seduction che era solito frequentare virtualmente tra 2009 e 2016. Due anni prima, il 13 agosto del 2007, era stata uccisa Chiara Poggi, la sorella maggiore del suo amico Marco. Oggi, 19 anni dopo, proprio Sempio è indagato per omicidio volontario. Secondo i pm di Pavia, che puntano a smentire il primo processo per il delitto di Garlasco che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima che sta già scontando 16 anni di carcere, Sempio all'epoca 19enne avrebbe ucciso Chiara dopo che la ragazza aveva respinto una sua avance sessuale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, le frasi segrete di Sempio sullo stupro: "Il sogno di ogni mamma. In tenerà età..."

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