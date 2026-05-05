Le autorità stanno per concludere le indagini relative alla vicenda di Garlasco, con la convocazione delle due cugine di Chiara. Sono stati programmati nuovi confronti con testimoni che avevano già fornito dichiarazioni circa vent'anni fa. La convocazione delle Gemelle K e le nuove testimonianze potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti. La conclusione delle indagini si avvicina e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Perché le autorità hanno convocato proprio le cugine di Chiara?. Cosa emergerà dai nuovi confronti sulle testimonianze di vent'anni fa?. Come si collegano le vecchie intercettazioni alle attuali indagini?. Quali nuovi elementi porteranno alla chiusura definitiva del caso?.? In Breve Stefania Cappa aveva studiato diritto penale dalle 7 alle 9:20 il 13 agosto 2007.. L'operaio Marco Muschitta aveva riferito una versione poi ritrattata su una ragazza in bicicletta.. L'intercettazione in caserma coinvolgeva Alberto Stasi riguardo alla posizione della vittima sulle scale.. Stefania Cappa lavora oggi come avvocato dopo il master conseguito presso la scuola Just.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, indagini verso la chiusura: convocate le Gemelle K

Garlasco News: Chi è Ignoto 2 e l'Esposto delle gemelle Cappa

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, indagini verso la chiusura: cosa rischia Sempio

Garlasco, verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: i tempi della periziaÈ passato esattamente un anno da quando l’Italia ha scoperto che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi era tornato sotto la lente degli investigatori.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Delitto Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

Garlasco, Garofano: Le indagini non furono Stasi-centriche | Contro di lui c’erano troppi elementiGarlasco, Garofano respinge le accuse sulle prime indagini: l'impronta 33, secondo il generale, non ha nessuna utilità ... ilsussidiario.net

Garlasco, l'inchiesta entra nel vivo: le sorelle Cappa dai pm, poi tocca a Sempio e Marco Poggi. Cosa succede oraNon solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa e di Marco Poggi. Sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la Procura ... leggo.it

Caso Garlasco, la previsione di La Russa: "Alla fine non ci sarà un colpevole" x.com

LE NOTIZIE DEL GIORNO - L'indagine sul delitto di Garlasco è ormai arrivata alle battute finali - facebook.com facebook