Garlasco indagini verso la chiusura | cosa rischia Sempio

Si avvicina la conclusione delle indagini sulla morte di una giovane donna avvenuta alcuni anni fa a Garlasco. La Procura di Pavia sta esaminando le prove raccolte e si appresta a formulare eventuali accuse contro un uomo, sospettato di aver avuto un ruolo nella vicenda. La fase finale delle indagini potrebbe portare a decisioni formali nei prossimi mesi, con eventuali sviluppi sul fronte legale.

Si avvicina la fase decisiva nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia si prepara infatti a chiudere le indagini e, secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, nelle prossime settimane potrebbe arrivare la notifica di fine indagine alle parti coinvolte, passaggio che anticiperebbe una possibile richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti resta quella che individua nell'amico del fratello di Chiara Poggi il possibile autore dell'omicidio. Una ricostruzione che, secondo quanto emerge, si fonderebbe su un insieme di elementi raccolti nel corso di mesi di accertamenti investigativi e consulenze tecniche, ritenuti sufficienti per essere sottoposti al vaglio del tribunale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, indagini verso la chiusura: cosa rischia Sempio Garlasco, indagini al termine: chi ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 Sera 02/04/2026 Notizie correlate Garlasco, verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: i tempi della periziaÈ passato esattamente un anno da quando l’Italia ha scoperto che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi era tornato sotto la lente degli investigatori. Garlasco, indagini verso la chiusura su Andrea Sempio: quando arriva la periziaA un anno dalla riapertura del fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio si avvicina alla conclusione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, l'autrice dell'esposto: De Rensis orienta indagini e tv; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo. Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e StasiAtteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di ... fanpage.it Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello, Andrea Sempio. Oggi il procuratore ... ilgazzettino.it Procura Generale e Procura Pavia: serenità sul vertice di oggi. Null’altro interessa. Ecco l’unica notizia degna di essere tale Dal pianeta Terra e’ tutto A voi Marte: qui c’è chi ride o vomita a seconda del carattere #garlasco #indagini #cronacanera - facebook.com facebook #Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a #Stasi. Nel faldone pavese su #Sempio sono in arrivo l’informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e gli indizi e i riscontri accumulati da Arma x.com