A Garlasco, le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi si concentrano ora sui file e sui video presenti nel computer della vittima. Gli investigatori stanno analizzando i dati digitali trovati all’interno del dispositivo, cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della ragazza e di chiarire eventuali collegamenti con il delitto. La raccolta di queste prove digitali rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.

Il caso dell’Omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere, e questa volta al centro delle indagini ci sono i contenuti del computer della vittima. A quasi vent’anni dal delitto, una nuova consulenza informatica ha riportato l’attenzione su file e cartelle che per anni erano rimasti sullo sfondo. Tra questi, alcuni video privati e accessi ritenuti anomali stanno spingendo gli inquirenti a rileggere l’intera vicenda sotto una luce diversa. Non si tratta solo di dettagli tecnici: è da qui che potrebbe emergere una chiave per comprendere dinamiche mai del tutto chiarite. Secondo quanto emerso fino ad ora, nel computer utilizzato da Chiara Poggi sarebbe stata individuata una cartella protetta contenente video intimi condivisi con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garlasco, il mistero del pc: file e video al centro delle indagini

Garlasco, emerge un nuovo protagonista: il mistero dell’ultimo video guardato da Chiara

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