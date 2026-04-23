Un esposto contenente diversi file audio è stato depositato a Milano, riguardante un possibile depistaggio nelle indagini sul caso di omicidio di Chiara Poggi. La denuncia riguarda la nuova inchiesta avviata recentemente e si concentra su sospetti circa mancati chiarimenti o possibili alterazioni delle prove. Fino a questo momento, non sono state rese note ulteriori dichiarazioni o dettagli ufficiali su questa segnalazione.

Garlasco (Pavia), 23 aprile 2026 - Un esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull' omicidio di Chiara Poggi, è stato depositato a Milano. Del materiale sonoro ne aveva parlato, in più occasioni, la criminologa Roberta Bruzzone ospite delle trasmissioni tv che parlano del delitto di Garlasco. Oggi lo studio legale Gasperini Fabrizi ha formalmente depositato all'attenzione della Procura generale di Milano "i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell'ambito della nuova indagine" sul delitto del 13 agosto 2007. "Il deposito è stato accompagnato da una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio su presunto depistaggio delle indagini

«Garlasco, identificato Ignoto 2: è un nome clamoroso». Stop a servizio tv a tutela dell'indagine

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