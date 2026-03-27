Garlasco depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi | passo in avanti verso la chiusura delle indagini

È stata depositata una perizia sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, realizzata dal consulente tecnico incaricato dalla Procura di Pavia. Il documento rappresenta un passo importante nelle indagini sul delitto di Garlasco e sarà ora valutato dalle autorità competenti per eventuali sviluppi nel procedimento.