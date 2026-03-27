Garlasco depositata la perizia sui pc di Chiara Poggi e Stasi | passo in avanti verso la chiusura delle indagini
È stata depositata una perizia sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, realizzata dal consulente tecnico incaricato dalla Procura di Pavia. Il documento rappresenta un passo importante nelle indagini sul delitto di Garlasco e sarà ora valutato dalle autorità competenti per eventuali sviluppi nel procedimento.
Il professor Paolo Dal Checco, consulente tecnico informatico incaricato dalla Procura di Pavia, ha consegnato l'attesa perizia effettuata sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi nell'ambito delle nuovo indagini sul delitto di Garlasco. Bocellari: "Forse il pc della vittima ci può dire tanto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tuttoLa difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa,...
Garlasco, l'ira della famiglia Poggi: «Vogliono riabilitare Alberto Stasi mettendo noi alla gogna». La perizia: Chiara vide i porno sul suo pcLa difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa,...
GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA
Una selezione di notizie su Chiara Poggi
Temi più discussi: Omicidio Garlasco, la perizia sposta l'orario del delitto: il nuovo scenario; Caso Garlasco: una nuova perizia cambia l'ora della morte di Chiara Poggi; Caso Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi lottò con il suo assassino; Delitto di Garlasco, secondo la perizia Chiara Poggi lottò con il suo assassino.
Garlasco, la perizia Cattaneo potrebbe cambiare l’orario dell’omicidio e riscrivere la storia del delittoSecondo alcune indiscrezioni rese note dal Tg1, la perizia Cattaneo depositata in procura a Pavia sposterebbe l'orario del delitto di Chiara Poggi collocandolo ... fanpage.it
Chiara Poggi ha lottato con l'assassino, la nuova perizia rilegge il delitto di Garlasco: cosa può cambiare adessoLa consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all'anatomopatologa Cristina Cattaneo apre nuovi scenari. Cosa è emerso ... today.it
#ultimora su #Garlasco: Il prof. Paolo Dal Checco consulente tecnico informatico, incaricato dalla procura di Pavia di analizzare i pc di Stasi e Chiara Poggi, nelle scorse ore ha consegnato la sua relazione #Mattino5 x.com
Lotta corpo a corpo: la straziante ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi nelle carte della perizia Cattaneo - facebook.com facebook