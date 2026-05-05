Garlasco il messaggio di Sempio che ricorda l’omicidio Poggi | Infierire ad oltranza

Da thesocialpost.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio scritto diversi anni dopo il delitto è stato recentemente riesaminato, attirando l’attenzione degli investigatori. Si tratta di un testo che ricorda l’omicidio di Poggi e riporta le parole “Infierire ad oltranza”. Sebbene non si tratti di una prova tecnica o di un dettaglio investigativo tradizionale, il suo contenuto viene oggi analizzato nel quadro delle indagini in corso.

Non è un dettaglio investigativo classico, né una prova tecnica. È un testo, scritto anni dopo il delitto, ma che oggi viene riletto con attenzione. Un messaggio pubblicato online, tra migliaia di interventi, che per contenuto e tono ha attirato l’attenzione degli inquirenti. A firmarlo, con lo pseudonimo “Andreas”, è Andrea Sempio. Il post, datato 25 dicembre 2015, contiene riflessioni sulla violenza, sul controllo e sulle reazioni in situazioni estreme. Ma è soprattutto un passaggio a colpire: quello in cui si parla della possibilità di “infierire ad oltranza”, di dare “quel calcio in testa che non serve” o di usare un’arma anche quando non è più necessario.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, il messaggio di Sempio che ricorda l’omicidio Poggi: “Infierire ad oltranza”

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