Garlasco gemelle Cappa in procura per l' interrogatorio Paola nel 2007 | Chiara potrebbe aver rifiutato un ragazzo
Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, le gemelle Cappa sono state chiamate in procura a Pavia per essere ascoltate come persone informate sui fatti dai magistrati. La loro testimonianza si aggiunge alle indagini in corso, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Paola, che nel 2007 aveva riferito che Chiara potrebbe aver rifiutato un ragazzo. Le due sorelle hanno risposto alle domande degli inquirenti senza ulteriori dettagli pubblicati.
Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, le gemelle cappa saranno sentite come persone informate sui fatti dai pm di Pavia. Già nel 2007 Paola, a seguito del delitto, parlava di un "ragazzo" che poteva aver "non accettato il rifiuto delle sue avances da parte di Chiara" Le gemelle Cappa sono.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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