Garlasco | è il giorno delle gemelle Cappa i pm a caccia di riscontri su Sempio

AGI - Nel caso Garlasco è il momento delle ' gemelle K '. Mai indagate eppure dal primo minuto di questa storia giudiziaria e umana infinita sul pulpito mediatico dei protagonisti. È (di nuovo) il giorno delle gemelle Stefania e Paola Cappa convocate dai pm di Pavia arrivati agli ultimi passi dell'inchiesta su Andrea Sempio accusato di avere ucciso Chiara Poggi per delle avances rifiutate. L'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco . Le due erano cugine di primo grado della vittima in quanto figlie di Mariarosaria Poggi, la sorella del papà della ragazza uccisa nella villetta di Garlasco in via Pascoli il 13 agosto del 2007. Il padre è l'avvocato Ermanno Cappa che le ha protette da suggestioni e sospetti allora come adesso, in ultimo col deposito di decine di querele alla Procura di Milano.🔗 Leggi su Agi.it

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Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa - Ore 14 del 28/11/2025

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Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com