Gli avvocati di Andrea Sempio hanno richiesto una consulenza personologica, uno strumento che permette di analizzare aspetti della personalità e del carattere di una persona coinvolta in un procedimento legale. Questa tipologia di consulenza viene richiesta per ottenere informazioni che possano contribuire alle decisioni giudiziarie o all’elaborazione di strategie difensive. La consulenza si basa su analisi e valutazioni specifiche, senza coinvolgere elementi di natura tecnica o scientifica.

Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi in una nuova indagine, non risponderà alle domande dell’interrogatorio. L’uomo si avvarrà della facoltà di non rispondere. I legali di Sempio hanno deciso di conferire l’incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica. Lo scopo è quello di analizzare il modo in cui ragiona Sempio. Si applica in ambito forense per dare informazioni rilevanti alle indagini. Sempio sottoposto a una valutazione psicologica Gli avvocati difensori di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno annunciato la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere e di sottoporre il loro assistito a una valutazione psicologica.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cos'è la "consulenza personologica" richiesta dagli avvocati di Sempio: a cosa serve e come funziona

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