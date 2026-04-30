Garlasco Andrea Sempio si presenterà all' interrogatorio in Procura ma valuterà se rispondere o no

Andrea Sempio ha deciso di presentarsi in Procura per l'interrogatorio, anche se ancora non ha deciso se risponderà alle domande. La sua presenza è stata comunicata dall’avvocato, che ha spiegato che l’uomo intende confrontarsi con i magistrati, ma si riserva la possibilità di non fornire spiegazioni. La data e le modalità dell’interrogatorio sono ancora da definire.

L’avvocato Cataliotti ha fatto sapere che Andrea Sempio si presenterà in Procura, ma valuterà se rispondere o meno alle domande dei magistrati.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma "valuterà se rispondere o no" Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura. La difesa: «Valutiamo, ma è un altro interrogatorio senza gli atti»Andrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio per l’interrogatorio. L’anno scorso non si presentòGarlasco (Pavia), 29 aprile 2026 – Alla vigilia della chiusura definitiva delle indagini, Andrea Sempio, 38 anni e unico indagato in questo nuovo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, il dilemma di Andrea Sempio: evitare le domande o accettare il rischio; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Ora Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Garlasco, Andrea Sempio nega di aver ucciso Chiara Poggi: Movente assurdo, non aveva rapporti con leiSecondo Andrea Sempio il movente avanzato dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi, è assurdo ... virgilio.it La prova regina, la svolta su Garlasco: Andrea Sempio si presenterà in Procura?Svolta sul delitto di Garlasco, con Andrea Sempio convocato per il 6 maggio in Procura a Pavia. Il 38enne, secondo il pm, avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Ma, quali sono le prove? Sempio rischia l ... notizie.it “Assurdo il movente sessuale, non frequentavo Chiara Poggi né avevo alcun rapporto con lei”. La reazione di Andrea Sempio non si è fatta attendere nel momento in cui la Procura di Pavia, all’interno dell’atto di notifica di comparizione recapitato a colui che, - facebook.com facebook 'Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto': i pm contestano l'aggravante della crudeltà, almeno 12 lesioni su cranio e volto. Lui: 'Assurdo, non la frequentavo' #ANSA x.com