Garlasco le 50 querele dei Cappa contro il circo mediatico Nel mirino anche Giletti e Mascolo | Solo fango ho fatto il mio mestiere

A Garlasco, la famiglia Cappa ha presentato cinquanta querele contro il cosiddetto «circo mediatico» che segue il caso Chiara Poggi, con l’obiettivo di difendersi da accuse e attacchi pubblici. Tra le persone citate nei procedimenti ci sono anche personaggi noti come un conduttore televisivo e un giornalista. La famiglia afferma di aver agito per tutelare la propria reputazione e di aver fatto il proprio mestiere.

Quella che sta andando in scena a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi è una vera e propria controffensiva legale firmata dalla famiglia Cappa. Ermanno Cappa, sua moglie Maria Rosa Poggi (zia della vittima) e le figlie gemelle, Paola e Stefania, hanno deciso di rompere il silenzio, ma non davanti alle telecamere. Lo hanno fatto depositando oltre cinquanta denunce presso la Procura di Milano. Lo riporta Luca Fazzo su Il Giornale, che spiega anche come l’obiettivo sarebbe colpire quello che definiscono il « circo mediatico » alimentato da «illazioni dei complottisti». Il Procuratore Marcello Viola ha affidato l’intero fascicolo a un unico magistrato, il pm Antonio Pansa. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Garlasco, più di 50 denunce della famiglia Cappa contro giornali, trasmissioni, social, blog e opinionistiA quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso giudiziario che ha segnato profondamente la cronaca italiana torna al centro...

«Io messo "all’indice" dal Veneto Fronte Skinhead, ho fatto il mio mestiere: sempre ai nostri posti ci troverete»«Sono stato “messo all’indice” dal Veneto Fronte Skinhead, insieme a Paolo Berizzi, collega ben più bravo e noto e che per colpa dei neofascisti vive...

Contenuti e approfondimenti su Garlasco le 50 querele dei Cappa contro...

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: pensatevi querelati! La famiglia Cappa al contrattacco: oltre cinquanta esposti in Procura a Milano.

Garlasco, le «gemelle K» passano all’attacco: in arrivo oltre 50 denunceEntro 90 giorni la perizia definitiva sul delitto di Garlasco. Sempio rilancia il suo alibi, le gemelle Cappa passano al contrattacco ... panorama.it

Garlasco, più di 50 denunce della famiglia Cappa contro giornali, trasmissioni, social, blog e opinionistiA quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso giudiziario che ha segnato profondamente la cronaca italiana torna al centro dell’attenzione ... thesocialpost.it