Il 13 agosto 2007, si verifica un delitto a Garlasco che ha attirato l’attenzione pubblica. Ora, un sistema di intelligenza artificiale analizza i dati disponibili per ricostruire la dinamica dei fatti. Attraverso questa tecnologia, vengono esaminati elementi come prove e ricostruzioni, con l’obiettivo di offrire una visione dettagliata di quanto accaduto in quella giornata.

Garlasco, la versione di Andrea Sempio ricreata con l’IA: alibi, celle telefoniche e i punti che non convincono gli inquirenti Tutti abbiamo provato a immaginare cosa sia veramente successo quel maledettissimo 13 agosto 2007. Tutti abbiamo provato a capire cosa abbiano davvero fatto Andrea Sempio, unico indagato per concorso in omicidio, e Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Beh, ha provato a immaginarlo anche il giornalista Claudio Rinaldi a Quarta Repubblica. Oltre a immaginarlo, ha riprodotto concretamente con l’intelligenza artificiale la versione di Sempio di quello che sarebbe successo quel giorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Delitto di Garlasco, ecco come l’intelligenza artificiale ricostruisce la verità di Sempio

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Verissimo racconta la sua veritàAndrea Sempio per la prima volta è stato ospite a Verissimo nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Garlasco, Sempio rompe il silenzio. L’annuncio sul Dna: “Ecco la verità”Andrea Sempio, l’uomo di 37 anni indagato nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha espresso la sua soddisfazione e un senso di...

Delitto di Garlasco: Se non è Stasi non è detto sia Sempio. Cosa filtraRiflessioni interessanti e nuovi scenari legati al delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi. Il focus su Sempio, Stasi e non solo. newsmondo.it

Garlasco: Se confermato, questo dato sull’orario escluderebbe Stasi dalla scena del delittoGarlasco, Carmelo Schininà sottolinea un dato che potrebbe cambiare la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi. la7.it

MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: a #StorieItaliane l’acceso confronto tra l’avvocatessa Giada Bocellari, del pool difensivo di Alberto Stasi e il Dott. Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio: si cerca di avere una ricostruzione dettagliata facebook