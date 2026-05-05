Garante privacy ad albergatori | no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso una comunicazione rivolta agli operatori del settore ricettivo, specificando che le strutture alberghiere non devono conservare copie dei documenti degli ospiti oltre il periodo strettamente necessario. La decisione si basa su norme relative alla protezione dei dati personali e si applica alle pratiche di registrazione e archiviazione adottate dagli albergatori. La comunicazione è stata diffusa da un'associazione di consumatori senza scopo di lucro.

Di seguito un comunicato diffuso da Consumerismo no profit: Il Garante per la protezione dei dati personali interviene con chiarezza su una pratica ormai diffusa nel settore ricettivo, vietando la conservazione delle copie dei documenti degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario. Alberghi, B&B e affittacamere sono tenuti per legge a identificare i clienti e a trasmettere i dati alle autorità di pubblica sicurezza attraverso il portale “Alloggiati Web”. Ma questo obbligo non autorizza in alcun modo la conservazione delle copie dei documenti: una volta effettuata la comunicazione, i dati devono essere cancellati o distrutti. Negli...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo Notizie correlate Leggi anche: Garante privacy ad Amazon: stop alla schedatura dei lavoratori Privacy, il Garante ad Amazon: stop alla schedatura dei lavoratoriIl Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica srl, il trattamento... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA - Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti. Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati; Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Archivi; Privacy: gli albergatori devono distruggere i documenti degli ospiti; Privacy in hotel: il Garante svela cosa devono cancellare subito gli albergatori. Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospitiDopo la comunicazione alle autorità i dati vanno cancellati. Stop a foto su smartphone e invii via chat, aumentano i rischi di furti d’identità ... consumerismo.it Garante privacy, gli alberghi non possono conservare copia dei documenti d’identità degli ospitiSecondo quanto comunicato dal Garante privacy, dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza vanno distrutti o cancellati. key4biz.it Accessi civici, segnalazioni e denunce: gli strumenti giuridici per sollevare i vari problemi istituzionali del #garanteprivacy. Riporto qui in versione screenshot tutte le slides del mio intervento a E-PRIVACY tenutosi il 24/04/2026 a Firenze. --- #privacy #dataprot - facebook.com facebook Il #GarantePrivacy partecipa quest’anno alla #Race for the Cure, con uno spazio informativo dedicato al diritto all’ #obliooncologico e una conferenza @komenitalia gpdp.it/home/docweb/-/… x.com