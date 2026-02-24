Garante privacy ad Amazon | stop alla schedatura dei lavoratori

Il Garante privacy ha deciso di vietare immediatamente ad Amazon Italia Logistica di continuare a raccogliere e usare i dati dei propri dipendenti. La misura nasce perché l’azienda ha implementato sistemi di sorveglianza che monitorano costantemente le attività dei lavoratori senza il loro consenso. Si tratta di un intervento deciso dopo aver verificato che le pratiche di raccolta dati violano le norme sulla privacy. La decisione rischia di cambiare le modalità di gestione delle risorse umane in magazzino.

Milano, 24 feb. (askanews) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica srl, il trattamento di dati personali di oltre 1.800 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Passo Corese (Rieti). Lo ha annunciato in una nota lo stesso ufficio del Garante, spiegando che il divieto “riguarda informazioni raccolte, in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservate fino a 10 anni dalla sua cessazione, attraverso una piattaforma collegata con il sistema di rilevazione delle presenze, accessibile a numerosi manager”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

