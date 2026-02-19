Famiglia nel bosco la lettera della mamma | I figli urlano la notte e implorano aiuto La Garante dell’Infanzia | Rischio trauma irreversibile

Catherine Birmingham ha scritto una lettera pubblicata da «Il Centro». Il documento descrive la condizione dei suoi tre figli collocati dal novembre scorso in una struttura protetta a Vasto dopo l’allontanamento deciso dall’autorità giudiziaria. I minori vivono separati dalla madre e dal padre Nathan Trevallion. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco, Garante dell’infanzia: “Allontanare la madre ulteriore trauma per i figli”Marina Terragni, Garante dell’infanzia, commenta il caso della Famiglia nel bosco, sottolineando l’importanza di evitare ulteriori traumi per i figli.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, nonna Pauline in lacrime: I bambini stanno male; Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico; Comunicazione Italiana; Famiglia nel bosco, mamma Catherine: I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura. Il dolore dei genitori.

