Famiglia nel bosco la lettera della mamma | I figli urlano la notte e implorano aiuto La Garante dell’Infanzia | Rischio trauma irreversibile
Catherine Birmingham scrive una lettera pubblicata da «Il Centro» per denunciare le condizioni dei suoi tre figli, affidati a una struttura a Vasto da novembre. La madre racconta che i bambini urlano di notte e chiedono aiuto, segnalando un disagio profondo. La Garante dell’Infanzia avverte che questi segnali potrebbero causare traumi irreversibili. La famiglia vive in un bosco, lontano dalla città, e la madre si preoccupa per il benessere dei suoi figli. La vicenda desta grande attenzione tra gli operatori sociali.
Catherine Birmingham ha scritto una lettera pubblicata da «Il Centro». Il documento descrive la condizione dei suoi tre figli collocati dal novembre scorso in una struttura protetta a Vasto dopo l’allontanamento deciso dall’autorità giudiziaria. I minori vivono separati dalla madre e dal padre Nathan Trevallion. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Famiglia nel bosco, Garante dell’infanzia: “Allontanare la madre ulteriore trauma per i figli”Marina Terragni, Garante dell’infanzia, commenta il caso della Famiglia nel bosco, sottolineando l’importanza di evitare ulteriori traumi per i figli.
«Allontanare la madre sarebbe un ulteriore trauma». La garante dell'Infanzia, Marina Terragni, interviene sulla famiglia nel boscoLa garante dell'Infanzia, Marina Terragni, commenta la situazione familiare nel bosco, sottolineando l'importanza di evitare ulteriori traumi ai minori.
Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, nonna Pauline in lacrime: I bambini stanno male; Famiglia del bosco, la diffida dei Trevallion: I bambini chiusi a chiave soffrono e hanno attacchi di panico; Comunicazione Italiana; Famiglia nel bosco, mamma Catherine: I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura. Il dolore dei genitori.
Famiglia nel bosco, Garante infanzia: Bambini in costante stato di ansia e sofferenza, restituirli ai genitori(Adnkronos) – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime viva preoccupazione per la situazione dei tre minori Trevallion – la cosiddetta famiglia del bosco – così come r ... sassarinotizie.com
