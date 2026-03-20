Bimbi nel bosco Garante Infanzia Abruzzo | Videochiamate con la mamma proseguiranno

Il Garante dell’Infanzia dell’Abruzzo ha annunciato che le videochiamate tra Catherine Birmingham e i suoi figli continueranno senza interruzioni. La decisione riguarda la tutela della privacy di bambini e genitori, e la richiesta ai media di non divulgare dettagli che possano compromettere questa riservatezza. La comunicazione si basa sulla volontà di preservare gli aspetti più intimi della famiglia coinvolta.

Le videochiamate tra Catherine Birmingham e i figli continueranno. La Garante dell'Infanzia dell'Abruzzo invita i media a rispettare la privacy di bambini e genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garante per l’Infanzia Abruzzo sulla famiglia nel bosco: “Accelerare perizie per ricongiungere bimbi ai genitori”La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, ha sottolineato la necessità di ricongiungere in tempi celeri i... Famiglia nel bosco, Garante per l’Infanzia: “Bimbi in stato di sofferenza lontani dai genitori”L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha auspicato il ricongiungimento dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti... Contenuti e approfondimenti su Garante Infanzia Abruzzo Temi più discussi: Famiglia nel bosco, nessun rischio adozione bimbi, cosa dice la Garante infanzia Abruzzo; Famiglia nel bosco, i servizi sociali frenano sul trasferimento: Bimbi restino in casa famiglia; Famiglia nel bosco, la garante per l’infanzia: I bambini resteranno insieme, nessuna ipotesi di adozione; Famiglia nel bosco, martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila. Famiglia nel bosco, Garante infanzia Abruzzo: Nessun rischio adozione bimbi(Adnkronos) – In relazione alle notizie circolate sulla vicenda dei minori appartenenti alla cosiddetta ‘famiglia nel bosco’, ritengo necessario fornire alcuni chiarimenti. Allo stato attuale non esi ... pianetagenoa1893.net Garante infanzia Abruzzo rassicura sulla famiglia nel bosco e sul futuro dei bambiniFamiglia nel bosco, la Garante Abruzzo chiarisce sul destino dei minori Chi: i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la cosiddetta f ... assodigitale.it Un incontro riservato, durato quasi tre ore, con l'assistente sociale Veruska D'Angelo e la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, che Nathan Trevallion avrebbe accettato nel tentativo di provare a riunire la sua 'fami - facebook.com facebook Incontro riservato di quasi tre ore con l'assistente sociale e la Garante per l'infanzia dell'Abruzzo. Nathan lo avrebbe accettato nel tentativo di provare a riunire la sua 'famiglia nel bosco' #ANSA x.com