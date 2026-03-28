Sofia Raffaeli si trova al terzo posto dopo la prima parte della gara nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2026. La competizione, che include l’unico evento presente anche alle Olimpiadi, è iniziata oggi e la seconda parte della gara è prevista per domani. La ginnasta italiana ha già mostrato i suoi esercizi con il nastro, che è stato presentato con un'esibizione brillante.

Sofia Raffaeli ha incominciato la propria avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica e occupa la terza posizione a metà del concorso generale individuale (l’unico evento presente anche alle Olimpiadi). Il bronzo mondiale e a cinque cerchi ha totalizzato 57.700 al termine dei primi due esercizi: al nastro ha illuminato la scena con una prestazione maiuscola (28.850, miglior riscontro della sessione), mentre con le clavette ha commesso qualche piccola sbavatura (28.850). Sofia Raffaeli si trova alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (59.450 per l’argento iridato nell’all-around, frutto di un 29.600 al cerchio e di un 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di gara

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