Superbike Bulega domina Gara 1 in Australia | tripletta italiana sul podio

Nicolò Bulega ha vinto Gara 1 a Phillip Island, dando il via alla stagione Superbike 2026. La sua vittoria si è decisa negli ultimi giri, quando ha superato Montella e Baldassarri, che hanno completato il podio. La gara ha visto anche un incidente tra due rivali italiani, che ha rallentato alcuni piloti. L’Australia accoglie il primo appuntamento con un podio tutto italiano, segnando l’inizio di una stagione entusiasmante.

Inizia nel segno dell’Italia il Mondiale MOTUL FIM Superbike 2026. Al Phillip Island Grand Prix Circuit è Nicolò Bulega a imporsi in Gara 1 del GP d’Australia, dominando i 22 giri dopo aver già conquistato la SuperPole. Il pilota emiliano della Aruba.it Racing – Ducati precede sul traguardo il campano Yari Montella (Barni Spark Racing Team), secondo a +4.776s, e il marchigiano Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), terzo a +6.147s. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip IslandNicolò Bulega ha conquistato la vittoria in gara-1 del GP di Australia sul circuito di Phillip Island, dimostrando un passo rapido e costante. LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il primo acuto in gara-1Nicolò Bulega ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere del GP Australia 2026, causando entusiasmo tra i tifosi italiani. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Superbike, Bulega in testa anche nel Day 2 di test a Phillip Island; Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip Island; SBK | Gp Phillip Island Gara 1: Bulega domina, Montella e Baldassarri a podio; Superbike, podio tricolore a Phillip Island: Bulega trionfa davanti a Montella e Baldassarri. SBK 2026. GP d’Australia a Phillip Island. Bulega sul primo gradino di un podio tutto italianoIn testa dal primo all’ultimo giro Bulega domina Gara1, ma dietro è grande Italia con Montella secondo, che precede Baldassarri e Bassani. E sono 4 italiani nei primi 4 posti! Surra è nono davanti a P ... msn.com La Superbike prende il via dall'Australia. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8Nel weekend del 22 febbraio scatta il mondiale Superbike 2026 con la gara di Phillip Island (Australia): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del primo round WorldSBK ... motorbox.com Superbike, Nicolò Bulega domina gara-1 in Australia. Italia padrona totale: poker sublime a Phillip Island - x.com Misterhelmet Magazine. . Una domanda difficile per Aprilia: scegliere tra Martín, campione MotoGP uscente, o Bulega, emergente dalla Superbike. Quale pilota porterebbe più valore e sponsor Una scelta strategica con budget limitato. #misterhelmet #MotoG - facebook.com facebook