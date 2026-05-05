GameStop prova a comprare eBay | sul tavolo 56 miliardi per sfidare ogni logica di mercato

GameStop ha presentato un'offerta di 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, mentre il valore di quest'ultima è circa quattro volte superiore. La proposta è stata comunicata ufficialmente, senza indicare se ci siano stati riscontri o accordi tra le parti. La mossa di GameStop si inserisce in un momento di grande attenzione per le strategie di acquisizione nel settore tecnologico e commerciale online.

GameStop ha presentato un'offerta da 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, che però vale quattro volte di più dell'azienda che vorrebbe inglobarla.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate GameStop vuole comprare eBay: offerta da 56 miliardi di dollariGameStop ha lanciato un’offerta da circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni per acquisire eBay. GameStop vuole comprare eBay per 56 miliardi e sfida Amazon sull’e-commerceGameStop ha presentato un’offerta non vincolante di circa 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, il celebre marketplace online fondato nel 1995. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GameStop vuole comprare eBay per 56 miliardi di dollari; GameStop sfida Amazon: offerta da 56 miliardi per comprare eBay; Sono fattibili i piani di GameStop con eBay?; GameStop punta eBay: offerta da 56 miliardi per sfidare Amazon. GameStop prova a comprare eBay: sul tavolo 56 miliardi per sfidare ogni logica di mercatoGameStop ha presentato un'offerta da 56 miliardi di dollari per acquisire eBay, che però vale quattro volte di più dell'azienda che vorrebbe inglobarla ... fanpage.it Cosa ci dice il tentativo di GameStop di comprare eBayCom’è possibile che GameStop, reduce da anni complicati, metta sul piatto 56 miliardi di dollari per comprare un colosso del calibro di eBay? L’offerta shock lanciata da Ryan Cohen divide gli analisti ... wired.it GameStop ci prova x.com L’amministratore delegato di GameStop considera eBay sottovalutata https://www.dday.it/redazione/57291/gamestop-vuole-comprare-ebay-per-56-miliardi-di-dollari - facebook.com facebook