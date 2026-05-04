Il rivenditore di videogiochi ha annunciato di aver presentato un'offerta per acquistare eBay, uno dei più grandi marketplace online al mondo. La proposta ammonta a 56 miliardi di dollari e mira a integrare le due piattaforme. La notizia è stata diffusa oggi e segna un possibile cambiamento nel settore del commercio digitale. L'azienda ha dichiarato di voler rafforzare la propria presenza nel mercato online con questa operazione.

Washington, 4 mag. (AdnkronosDpa) - Il rivenditore di videogiochi GameStop ha annunciato un'offerta per acquisire il ben più grande marketplace online eBay. L'offerta ammonta a circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha dichiarato al Wall Street Journal l'amministratore delegato di GameStop, Ryan Cohen. Cohen ha affermato di voler utilizzare eBay per costruire un concorrente molto più forte di Amazon. Dopo l'acquisizione, punta a guidare la società risultante dalla fusione. GameStop ha dichiarato di aver presentato una proposta non vincolante di 125 dollari per azione e che l'offerta valuta eBay circa 55,5 miliardi di dollari, sulla base del numero più recente di azioni in circolazione comunicato da eBay.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - GameStop punta su eBay e offre 56 miliardi per l'acquisto

Notizie correlate

GameStop punta al gigante eBayDal gigante nella rivendita dei videogiochi a una società in via di fallimento, per poi tornare a crescere.

Leggi anche: GameStop prepara un’offerta per eBay (che però vale 4 volte di più)

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: GameStop punta eBay, pronta l’offerta per l’acquisto; GameStop offre 56 miliardi di dollari per l’acquisto di eBay; GameStop punta al gigante eBay; GameStop prepara un’offerta per eBay (che però vale 4 volte di più).

GameStop punta su eBay e offre 56 miliardi per l'acquistoIl rivenditore di videogiochi GameStop ha annunciato un'offerta per acquisire il ben più grande marketplace online eBay. L'offerta ammonta a circa 56 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha dichi ... adnkronos.com

GameStop punta eBay, pronta l’offerta per l’acquistoIl gruppo guidato da Ryan Cohen, che ha 9 miliardi di dollari in cassa, avrebbe già rastrellato azioni del colosso online dell’usato e starebbe per lanciare ... repubblica.it

GameStop prepara l'offerta per acquisire eBay x.com

Carta Regalo Gamestop Ciao a tutti, scrivo per un dubbio: a gennaio, mediante punti Conad, ho preso un buono da 20 euro Gamestop da utilizzare per futuri acquisti. Considerando però il cambio azienda in Gamelife ero titubante, nonostante ciò ho provato a - facebook.com facebook