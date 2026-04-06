Durante le festività pasquali, la Galleria Nazionale di Perugia ha registrato un aumento del 34% di visitatori a marzo, grazie alla mostra dedicata a Giotto e san Francesco. L’esposizione, che celebra l’ottavo centenario della morte del Santo d’Assisi, ha attirato un numero di visitatori senza precedenti. La mostra presenta opere e approfondimenti su entrambi i personaggi e ha coinvolto un pubblico molto numeroso durante le festività.

La Galleria Nazionale di Perugia registra un flusso di visitatori senza precedenti durante le festività pasquali grazie alla mostra Giotto e san Francesco, un evento che celebra l’ottavo centenario della scomparsa del Santo d’Assisi. Il successo della rassegna, che rimarrà aperta fino al 14 giugno, ha generato un impatto immediato sulle statistiche di affluenza. Costantino D’Orazio, che guida i Musei Nazionali di Perugia nell’ambito della Direzione regionale Musei nazionali Umbria, ha evidenziato come il mese di marzo si sia concluso con una crescita del 34% dei frequentatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento testimonia l’forte attesa del pubblico per l’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giotto e san Francesco: boom di visitatori a Perugia, +34% a marzo

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