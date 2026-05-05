Il nuovo modello del Galaxy Z Flip 8 presenta uno schermo che non mostra pieghe e un design più leggero rispetto alla versione precedente. La presentazione ufficiale fornirà dettagli sulle caratteristiche tecniche e sui miglioramenti rispetto al modello attuale. La riduzione del peso potrebbe rendere il dispositivo più pratico da portare in giro. Restano da verificare come queste novità influiranno sull’uso quotidiano e sulla funzionalità complessiva del telefono.

? Cosa scoprirai Come influirà lo schermo senza pieghe sull'esperienza d'uso quotidiana?. Quanto peserà effettivamente il nuovo design rispetto al modello attuale?. Perché la batteria e la ricarica rimarranno invariate rispetto prima?. Cosa cambierà nel prezzo finale per chi acquisterà il nuovo modello?.? In Breve Peso ridotto a 180 grammi con struttura leggermente più larga rispetto al modello precedente.. Batteria da 4.300 mAh e ricarica cablata limitata a 25 watt.. Processore Exynos 2600 con sistema operativo Android 17 e interfaccia One UI 9.. Sensore fotografico principale da 50 megapixel accoppiato a obiettivo grandangolare da 12 megapixel.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galaxy Z Flip 8: schermo senza pieghe e design più leggero

Samsung Galaxy Z Flip 8 – The Biggest Redesign in Years Is Coming

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