Le indiscrezioni sul Samsung Galaxy Z Fold 8 indicano che il modello più ampio potrebbe offrire un design più leggero e uno schermo più grande rispetto alle versioni precedenti. Si parla anche di una batteria potenziata, pensata per garantire maggiore autonomia. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali, ma le caratteristiche sembrano puntare a migliorare l’esperienza d’uso complessiva del device.

Le prime indiscrezioni sul Samsung Galaxy Z Fold 8 delineano un progetto orientato all’usabilità, con un design potenzialmente più snello, uno schermo più ampio e un pacchetto tecnico allineato alle esigenze del tempo. Le voci si concentrano su specifiche chiave riguardanti lo schermo, l’elaborazione, la batteria e la fotocamera, offrendo un quadro iniziale di cosa potrebbe arrivare sul mercato. Secondo le indiscrezioni, una nuova versione più ampia potrebbe integrare un display da 8 pollici e risultare particolarmente adatta alla visione di contenuti grazie al formato più generoso. È citata anche una nuova configurazione del telaio in carbon fiber-reinforced plastic (CFRP), finalizzata a contenere il peso complessivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy z fold 8 info su modello più ampio, design più leggero e batteria più grande

