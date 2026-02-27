Oppo find n6 prova 300.000 volte per dimostrare lo schermo senza pieghe

OPPO ha avviato una prova del suo nuovo smartphone Find N6, sottoponendolo a 300.000 cicli di apertura e chiusura per verificare la resistenza dello schermo. L’azienda promuove il dispositivo come un pieghevole con display interno senza pieghe visibili, creando grande attesa tra gli appassionati di tecnologia. La presentazione ufficiale del modello è prevista a breve.

OPPO ha avviato la promozione del Find N6, pieghevole molto atteso che mira a offrire un display interno privo di pieghe. dopo anni di sviluppo e numerosi prototipi, l'azienda presenta una versione raffinata che punta a distinguersi per l'assenza di crease e per una produzione controllata. in anteprima, è prevista la possibilità di osservare una visita dietro le quinte della linea di assemblaggio, con l'indicazione di una cura estrema nella realizzazione. il debutto sul mercato globale è probabile a marzo in regioni selezionate, accompagnato da specifiche di alto livello e da una batteria capace. la campagna di anticipazione evidenzia un display interno privo di pieghe, elemento chiave che, secondo quanto mostrato, potrebbe diventare il marchio distintivo del find n6 nel panorama dei pieghevoli. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Oppo find n6 prova 300.000 volte per dimostrare lo schermo senza pieghe