La Banca europea per gli investimenti e la Commissione europea hanno lanciato un nuovo programma di formazione tecnica destinato ai porti di piccole e medie dimensioni. L’obiettivo è migliorare le competenze operative e gestionali delle strutture portuali, coinvolgendo direttamente i soggetti interessati. Il progetto rappresenta un passo importante negli investimenti dedicati alla blue economy in Europa.

Roma, 16 marzo 2026 – La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Commissione europea stanno avviando un nuovo programma di formazione tecnica rivolto ai porti di piccole e medie dimensioni. L’iniziativa, nata nell’ambito del partenariato Jaspers (Joint assistance to support projects in European regions), prevede un supporto finanziario proveniente dal Connecting Europe Facility e dai fondi della politica di coesione. Il nuovo incarico di consulenza è pensato per raggiungere un’ampia platea di porti appartenenti alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), con l’obiettivo di rafforzare la loro capacità di preparare progetti di investimento di alta qualità, tecnicamente solidi e sostenibili dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blue economy, l’Europa investe nella formazione tecnica dei suoi porti

Articoli correlati

Innovazione e Blue Economy: Ancona esporta la tecnologia "salva-mare" nei porti di Napoli e SalernoANCONA - Il capoluogo si conferma capitale della Blue Economy e dell'innovazione portuale.

Due milioni per proseguire nella digitalizzazione sanitaria e “sì” all’IA per la formazione dei suoi futuri professionistiCon i 2 milioni stanziati per la digitalizzazione dei sistemi sanitari della Regione si intende quindi dare continuità per il triennio 2026-2028 alle...

Tutti gli aggiornamenti su Blue economy

Temi più discussi: La coltivazione delle ostriche nuova rotta per la blue economy; Dal porto alla pesca: la Blue Economy nel territorio ravennate vale un miliardo e quasi 16mila occupati. La soddisfazione di Legacoop; 8 marzo 2026 - Contiamo le donne della blue economy: progetto Wista Italy e Federazione del Mare; Space economy europea: l'Esa raccoglie più di 22 miliardi, ma l'industria non sembra guadagnarci.

Blue economy, Musumeci: L’Europa non guardi solo a Nord. L’imposizione dell’Ets? Ingiusta e irragionevoleRoma – In quello stesso edificio a pochi passi da Palazzo Chigi, un paio di ere politiche fa, ha esordito al governo Giorgia Meloni. «Gli uffici del ministero della Gioventù erano al secondo piano» ... ilsecoloxix.it

Blue Economy: l’Adriatico laboratorio strategico per l’EuropaL’Adriatico chiama, l’Europa risponde. Questa mattina ad Ancona ministri e rappresentanti istituzionali di cinque Paesi si sono riuniti per dare forma a una nuova strategia condivisa della Blue ... ilsecoloxix.it

Torna il ! Le iscrizioni per l'edizione 2026 sono previste dal 19 marzo. Restate sintonizzati #BlueGreenEconomyAward #ForHumanCommunity #sostenibilità #innovazione #benessere https://www.facebook.com/re - facebook.com facebook

Blue economy, Bucci: "Pilastro strategico per il futuro di Genova e della Liguria" x.com