Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!

Durante la tappa di Coppa del Mondo di skeet in corso ad Almaty, in Kazakistan, Gabriele Rossetti ha conquistato la vittoria nell’individuale maschile, aggiudicandosi la prima posizione. La competizione si è svolta con numerosi atleti provenienti da diversi paesi, e anche tra le donne Martina Bartolomei ha ottenuto un podio. La tappa fa parte del circuito internazionale di tiro a volo 2026.

Dopo il podio di Martina Bartolomei tra le donne, arriva la vittoria di Gabriele Rossetti nello skeet individuale maschile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan. In finale l’azzurro si impone di misura, ma stabilisce il nuovo record del mondo con 3536, battendo il tedesco Sven Korte, secondo a quota 34. Completa il podio il nipponico Shotaro Toguchi, eliminato in terza posizione con lo score di 3032. Resta ai piedi del podio il danese Emil Kjeldgaard Petersen, che esce di scena in quarta posizione con 2428. Dopo 24 piattelli, invece, vengono esclusi il finlandese Eetu Kallioinen, quinto a quota 21, stesso score dell’ ucraino Ivan Loik, sesto a causa del peggior risultato nelle qualificazioni.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty! Notizie correlate Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo attoAnche nella finale individuale maschile dello skeet ci sarà un azzurro nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento... Martina Bartolomei sul podio in Coppa del Mondo nello skeet ad Almaty!Si apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale... Una raccolta di contenuti Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!Dopo il podio di Martina Bartolomei tra le donne, arriva la vittoria di Gabriele Rossetti nello skeet individuale maschile nella tappa della Coppa del ... oasport.it Olimpiadi, il ritorno di Rossetti, l’oro di Parigi e la gioia di mamma Isabella: Gabriele è il nostro eroePieve a Nievole (Pistoia), 8 agosto 2024 – Al circolo di Tiro a volo di Pieve a Nievole e Montecatini contano i minuti per il rientro del loro eroe. Dopo la medaglia d’oro vinta in coppia con Diana ... lanazione.it