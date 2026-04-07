Educatrici al nido e pregiudizi comuni | non si gioca e basta La pedagogista smonta le false credenze su chi forma gli adulti di domani

Da orizzontescuola.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video pubblicato sui social media, la pedagogista ha parlato delle educatrici che lavorano nei nidi, sottolineando l'importanza del loro ruolo e sfatando alcune credenze diffusi. Ha spiegato che il loro compito non si limita a far giocare i bambini, ma comprende anche attività educative e di cura fondamentali per lo sviluppo dei più piccoli. La discussione si concentra sui pregiudizi legati a questa professione, spesso sottovalutata.

In un video social, la pedagogista Claudia Porcelli valorizza le educatrici al nido e smonta i pregiudizi su questa professione L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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