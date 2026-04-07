Educatrici al nido e pregiudizi comuni | non si gioca e basta La pedagogista smonta le false credenze su chi forma gli adulti di domani

In un video pubblicato sui social media, la pedagogista ha parlato delle educatrici che lavorano nei nidi, sottolineando l'importanza del loro ruolo e sfatando alcune credenze diffusi. Ha spiegato che il loro compito non si limita a far giocare i bambini, ma comprende anche attività educative e di cura fondamentali per lo sviluppo dei più piccoli. La discussione si concentra sui pregiudizi legati a questa professione, spesso sottovalutata.

In un video social, la pedagogista Claudia Porcelli valorizza le educatrici al nido e smonta i pregiudizi su questa professione L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Prof accoltellata dallo studente: “Il decreto Sicurezza? Per un adolescente non è un deterrente, la repressione non basta”: dal pedagogista al cappellano, le opinioni degli esperti“Il Decreto Sicurezza entrato in vigore da fine febbraio non serve perché per un adolescente non è un deterrente. Maltrattamenti asilo nido di Verona: interdette 5 educatriciUn’indagine dei Carabinieri di Verona ha portato all’emissione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il divieto... Temi più discussi: Al nido nasce ‘Un orto per Leopardino’: bambini e famiglie insieme per coltivare l'inclusione; Open Day 2026 speciale alla Carica dei 101: i genitori possono vedere il nido in funzione!; Sito Istituzionale | Via libera al PIAO, oltre 1400 assunzioni nel 2026; Più personale per il comune di Roma. Ecco le assunzioni e i concorsi previsti. Ambientamento al nido: come gestire i primi tempi, le emozioni del bambino e dei genitoriSettembre per tante famiglie porta con sé una nuova importante avventura: l’inizio del nido. Per i bambini si tratta di un vero e proprio ingresso in società, un cambiamento forte rispetto alle ... corriere.it Inserimento all’asilo nido, quando e come farlo: i consigli per prepararsi al meglioUn inserimento all’asilo nido ben gestito non è soltanto un passaggio formale, ma un vero e proprio investimento emotivo ed educativo che accompagna il bambino a scoprire il mondo con fiducia, ... fanpage.it CERCHIAMO EDUCATORI ED EDUCATRICI Educare è un lavoro di relazioni. Per i nostri servizi educativi a Castel Goffredo e dintorni stiamo cercando persone che sappiano ascoltare, mettersi in gioco e lavorare in squadra, accompagnando bambini e r - facebook.com facebook