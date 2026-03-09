150 millisecondi | il teatro smonta i pregiudizi di genere

Stasera, nel cuore dell'Emilia-Romagna, il teatro diventa il palcoscenico dove si smontano i pregiudizi di genere con ironia e partecipazione attiva. A Casalgrande, la compagnia 8mani Teatro porterà in scena Non c'è lui senza lei, mentre a Rubiera Davide Enia presenterà un reading storico sulla mafia. Parallelamente, all'Hotel Posta di Reggio Emilia si terrà un seminario internazionale che esamina come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo il ruolo delle discipline umanistiche nella ricerca scientifica. L'iniziativa teatrale si inserisce nel festival Un minuto di rumore, dedicato alla parità di genere e aperto fino all'11 marzo. La rappresentazione prevede un esperimento interattivo chiamato 150 millisecondi: oltre la lente, il valore della persona, basato sul tempo che il cervello impiega per formare una prima impressione.