In Calabria, è stato approvato un piano di investimenti da 439 milioni di euro che durerà fino al 2028. I fondi sono destinati ad aumentare il credito per famiglie e imprese, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità locali. Si prevede una crescita media annua del 2,9% grazie a queste risorse, che saranno impiegate per sostenere progetti e iniziative nel territorio.

Un piano di investimenti da 439 milioni di euro alimenterà il credito per famiglie e imprese in Calabria fino al 2028, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle comunità locali attraverso una crescita media annua del 2,9%. La strategia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa centrale banca e condivisa con le società controllate e le banche affiliate. Capillarità territoriale e nuovi flussi finanziari. Il cuore pulsante dell’operazione si muove attraverso la rete di Bcc Calabria Nord e Banca Centro Calabria, che insieme gestiscono 20 filiali distribuite su 17 Comuni. In cinque di queste località, la presenza di questi istituti rappresenta l’unico presidio bancario disponibile, rendendo il supporto economico fondamentale per la tenuta sociale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, piano da 439 milioni: nuovi fondi per imprese e famiglie

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