Futuro in bilico per Marin | l’infortunio frena il rientro e mette in stand-by l’ipotesi Siviglia

Marius Marin sta proseguendo il percorso di recupero dopo un infortunio e attualmente si allena separatamente dai compagni. Non sono state comunicate date certe riguardo al suo possibile ritorno in gruppo, lasciando aperta l’ipotesi di un rientro imminente o di un ulteriore stop. La situazione mantiene in sospeso la possibilità di un trasferimento in un’altra squadra, con l’interesse di alcuni club ancora da definire.

PISA – Prosegue il percorso di recupero per Marius Marin. Il giocatore sta continuando a svolgere allenamenti a parte e, allo stato attuale, mancano tempistiche precise per un suo rientro in gruppo. Appare tuttavia altamente improbabile una sua disponibilità in vista dell’imminente match contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto dalla redazione del Corriere Toscano, l’assenza del calciatore in gare ufficiali si protrae ormai dallo scorso 15 marzo. In quell’occasione, che vide il Pisa trionfare sul campo contro il Cagliari, la sua partita durò appena sedici minuti prima di essere costretto ad abbandonare il rettangolo verde a causa di un problema al ginocchio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Futuro in bilico per Marin: l’infortunio frena il rientro e mette in stand-by l’ipotesi Siviglia Notizie correlate Lazio, infortunio alle spalle per Basic: rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo. Come cambia il futuro del croatoLazio, infortunio alle spalle per Basic: rientro in gruppo e clamorosa ipotesi di rinnovo. Marin e il nodo contratto. Pressing SivigliaMarius Marin nelle ultime uscite è tornato a essere il condottiero in mezzo al campo, soprattutto emotivo, del Pisa, come spesso ci ha abituato nei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Futuro in bilico per Jonathan David: 3 scenari possibili per la punta della Juventus; Bologna-Italiano, futuro in bilico: le condizioni del tecnico per restare; Bivio Napoli, investimenti o austerity. De Laurentiis-Conte: futuro in bilico; Como, futuro in bilico per Nico Paz. Fabregas: Nessuno ha detto che andrà via. Como, futuro in bilico per Nico Paz. Fabregas: Nessuno ha detto che andrà viaSi fa sempre più caldo il tema Nico Paz a Como, il fortissimo numero dieci non è sicuro della permanenza in Lombardia dopo stagioni positive ... derbyderbyderby.it Napoli, idea Grosso per il futuro: Conte in bilico, c’è anche la pista NazionaleIl futuro della panchina del Napoli resta un rebus, con diversi scenari che iniziano a prendere forma. Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulle possibili evoluzio ... napolipiu.com Il futuro di Nico #Paz: tappa a Madrid e poi Inter Cosa filtra sul futuro x.com Sarri: «Il futuro alla Lazio non dipende da me. Derby alle 12.30 Non assicuro la mia presenza» - facebook.com facebook