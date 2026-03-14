Marin e il nodo contratto Pressing Siviglia

Marius Marin, centrocampista del Pisa, è tornato a essere il leader in campo nelle ultime partite, mostrando ancora una volta il suo ruolo di riferimento per la squadra. La tensione legata al contratto e le recenti vicende hanno portato l’attenzione sulla situazione del giocatore, mentre i rappresentanti del Siviglia hanno manifestato interesse. La questione contrattuale resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Marius Marin nelle ultime uscite è tornato a essere il condottiero in mezzo al campo, soprattutto emotivo, del Pisa, come spesso ci ha abituato nei suoi otto anni in nerazzurro. Una voglia, quella del centrocampista rumeno, derivata probabilmente anche dal fatto di donare al pubblico dell’Arena il miglior ricordo di sé. Le strade della squadra e del giocatore sono prossime a divergere. Come noto, il contratto di Marin è in scadenza il prossimo 30 giugno, e un rinnovo non sembra essere nell’ordine di idee di entrambe le squadre. Nelle ultime ore si è alzata la voce, anche da parte di media spagnoli, di un rifiuto da parte del centrocampista classe 1998 a un presunto nuovo contratto proposto dalla società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marin e il nodo contratto. Pressing Siviglia Articoli correlati Fullkrug vicinissimo al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre resta da sciogliere il nodoL’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali. Leggi anche: Aversa, consiglio su emergenza rifiuti in città: resta nodo scadenza contratto a maggio