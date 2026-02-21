Pineto bancomat esploso | 26.000€ rubati e danni ingenti nella notte

Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, un’esplosione ha danneggiato un bancomat a Pineto, aprendo la strada a un furto di 26.000 euro. L’atto ha causato danni rilevanti alla struttura e ha svegliato i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, che ha lasciato molti cittadini preoccupati. Le autorità cercano di capire come sia stato possibile portare a termine l’attacco in piena notte.

Pineto Sotto Shock: Esplosione Notturna e Rapina in un Bancomat. Un'esplosione di forte intensità ha squarciato la quiete di Pineto, in provincia di Teramo, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2026. L'obiettivo: lo sportello bancomat del Banco Popolare di Ravenna (BPR) situato al piano terra di un edificio condominiale in una zona centrale della città, tra via Garibaldi e via Roma. L'evento ha destato immediato allarme tra i residenti, i quali hanno segnalato alle autorità un boato che ha fatto vibrare le strutture circostanti. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi è scattato poco dopo le 03:00.