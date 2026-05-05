Furto da pochi euro degenera | pugno al vigilante per una bottiglia di vino due arresti

Nella notte a Como, un tentativo di furto di una bottiglia di vino si è trasformato in un episodio violento. Due persone sono state arrestate dopo aver colpito con un pugno un vigilante che aveva tentato di bloccarle. L’incidente si è verificato in un negozio della zona e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno ora indagando sui dettagli dell’accaduto.

Notte movimentata a Como, dove un tentato furto di una bottiglia di vino è degenerato in un’aggressione ai danni di un addetto alla sicurezza. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato.Seguici su Google, mettici tra le tue fonti preferiteIl tentato furtoL’episodio è avvenuto intorno.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Circondato, pestato e rapinato in via Farini dalla baby gang per una bottiglia di vino da 10 euro Tentano un furto e aggrediscono il vigilante che li ha sorpresi a Bologna, due arresti per rapina impropriaDue arresti per rapina impropria e altrettanti episodi di aggressione ai danni di addetti alla sicurezza, è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ultimo furto, bottino da 400 euro. Il farmacista: Siamo esausti. Non mollerò; San Donato: c’è una banda del lusso dietro il furto da un milione di euro; Spaccata alla Conad, colpo da migliaia di euro; Furto da 1.500 euro sventato da carabiniere fuori servizio al discount di Este. Furto da 200mila euro in un compro oro di MarottaMalviventi in azione nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile a Marotta, dove un compro oro ha subito un furto per un valore stimato in circa 200.000 euro. Erano da poco passate le ore 3.00 quand ... senigallianotizie.it San Donato: c’è una banda del lusso dietro il furto da un milione di euroQUINDICI UOMINI Il gruppo di fuoco che ha colpito settimana scorsa ha già assaltato diversi deposito del Sudmilano, tra merci pregiate e materiale elettronico ... ilcittadino.it Rubavano ricambi autobus mandando in tilt il trasporto pubblico Operazione Polizia a Pordenone, furti anche ad Ancona e Torino. Danni per 330mila euro La polizia di Pordenone ha smantellato una banda specializzata nel furto di filtri antiparticolato da auto - facebook.com facebook