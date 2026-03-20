tentano un furto e aggrediscono il vigilante che li ha sorpresi a bologna due arresti per rapina impropria

Due giovani sono stati arrestati a Bologna con l’accusa di rapina impropria dopo aver tentato un furto nei negozi del centro e aver aggredito i vigilanti che li avevano sorpresi. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, quando i due sono stati fermati dalle forze dell’ordine poco dopo l’episodio. La polizia ha eseguito le manette in via di identificazione.

Due arresti per rapina impropria e altrettanti episodi di aggressione ai danni di addetti alla sicurezza, è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nel centro di Bologna. Gli episodi, avvenuti in due diversi negozi, sono stati gestiti dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno tratto in arresto due giovani, uno di origine tunisina e uno italiano, entrambi sorpresi dopo aver sottratto merce e aver tentato la fuga aggredendo il personale di vigilanza. L'operazione a Bologna Il primo episodio: furto e aggressione in Via Rizzoli Secondo episodio: tentativo di furto e colluttazione in Via dell’Indipendenza La risposta delle forze... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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