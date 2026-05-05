Al Parco degli Artisti di Rimini si è verificato un furto, che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda ha suscitato reazioni sui social network, portando alla restituzione degli arredi rubati. In pochi giorni, la vicenda ha trasformato un episodio negativo in un esempio di reazione della comunità.

Al Parco degli Artisti di Rimini una brutta storia si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un esempio concreto di partecipazione e senso civico. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni arredi in legno - due panche e un tavolino realizzati con bancali - erano stati sottratti dall’area verde.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Temi più discussi: Furto al Parco degli Artisti, smascherati dalle telecamere scatta lo sdegno sui social: arredi restituiti; Furto al Parco degli Artisti di Rimini: appello social per la restituzione degli arredi; Cronaca. Rimini, furto al Parco degli Artisti: restituiteli o scatta la denuncia; Ridateci tutto o vi denunciamo. E i ladri restituiscono la refurtiva.

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