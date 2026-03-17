Dal furto al supermercato alla spaccata al ristorante | tre ladri incastrati dalle telecamere

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Faenza per furto aggravato, dopo aver messo a segno un furto al supermercato e una spaccata in un ristorante. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare i responsabili, che sono stati individuati e denunciati a piede libero. Gli episodi sono avvenuti nel territorio di Faenza e sono stati registrati dalle immagini delle telecamere di sicurezza.

Faenza (Ravenna), 17 marzo 2026 - Furto aggravato ai danni di attività commerciali del territorio. Si tratta del reato che è costato la denuncia a piede libero, da parte dei carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Faenza, a tre persone. Negli ultimi giorni, un’efficace attività investigativa condotta dai militari dell’Arma delle Stazioni di Brisighella e di Granarolo Faentino ha portato alla denuncia in stato di libertà di due donne e di un uomo. A Brisighella, i carabinieri hanno identificato e indagato due donne di nazionalità rumena, entrambe con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Agendo in concorso, avevano sottratto da un esercizio commerciale del centro cittadino merce varia e generi alimentari, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal furto al supermercato alla spaccata al ristorante: tre ladri incastrati dalle telecamere Articoli correlati Leggi anche: Furto al supermercato, rubato tonno per oltre 1.000 euro: ladri incastrati dalle telecamere La banda in trasferta da Torino. Maxi furto di 14 tonnellate di rame. Ladri incastrati dalle telecamereLadri di metalli, ma non si tratta di un piccolo furto da disperati in cerca di qualche spicciolo: i tre malviventi si sono impossessati addirittura... Tutto quello che riguarda Dal furto al supermercato alla spaccata... Temi più discussi: Scoperte a rubare al supermercato, aggrediscono il personale: arrestate; Sospetto tra gli scaffali, carabiniere fuori servizio sventa il furto al supermercato: 48enne denunciato; Furto al supermercato: ruba 47 spazzolini elettrici per un valore di oltre 1200 euro; Alghero, la polizia sventa un furto al supermercato. Furto di profumi al supermercato, denunciati due uominiIndividuati dai carabinieri dopo le indagini partite dalla segnalazione del responsabile della sicurezza. I due, di 34 e 19 anni e residenti nel Milanese, avevano rubato prodotti per alcune centinaia ... laprovinciacr.it Furto al supermercato: ruba 47 spazzolini elettrici per un valore di oltre 1200 euroFermato dai carabinieri a pochi metri dall’uscita con due borse termiche piene di merce per oltre 1.200 euro. Disposto il divieto di dimora nella provincia di Livorno ... lanazione.it TARANTO – Notte movimentata tra Taranto e la borgata di Talsano, dove un furto in una gioielleria di viale Europa ha dato il via a un lungo inseguimento che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine per diversi minuti. L’allarme è scattato immediatamente dop - facebook.com facebook #Caorso Furto in casa in pieno giorno: ladri in azione per un’ora x.com