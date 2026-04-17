Un episodio shock si è verificato nel quartiere di Crociata, a Sarzana, dove un uomo ha ucciso un gatto nel parco pubblico e ha tentato di cucinarlo. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti e le autorità locali, che hanno condannato il gesto come barbaro e incivile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

Sarzana (La Spezia), 17 aprile 2026 – Un’ondata di sdegno che non accenna a placarsi, quella per l’uomo che nei giorni scorsi ha ucciso un gatto per cucinarlo in un parco parco pubblico sarzanese, nel quartiere di Crociata. L'uomo, originario della Nigeria, era stato fermato e denunciato dai carabinieri intervenuti dopo le chiamate di alcuni passanti che avevano visto la scena raccapricciante, poi raccontata via social dall’assessore alla Sicurezza Stefano Torri che aveva definito l'atto “atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile”. Le parole della sindaca. "Questa non è solo una notizia atroce e raccapricciante. È il risultato di un sistema che non funziona e che da troppo tempo tollera, giustifica e minimizza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gatto ucciso al parco per essere cucinato, “gesto barbaro e incivile”. Lo sdegno della sindaca

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