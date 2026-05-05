Furti di ricambi autobus a Pordenone trasporti paralizzati e danni per 300mila euro

A Pordenone, un furto nel deposito di un'azienda di trasporti ha portato alla sottrazione di filtri antiparticolato. Tre persone sono state fermate mentre tentavano di scappare con la refurtiva. L’episodio ha causato la sospensione dei servizi di trasporto pubblico in città e danni stimati intorno ai 300 mila euro. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui motivi del furto.

Furto nel deposito Atap di Pordenone: rubati filtri antiparticolato, tre persone fermate mentre tentavano la fuga e città fuori servizio per i trasporti in tilt.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Emergenza Lago Fusaro: blocco molluschi e 300mila euro di danniIl commercio di molluschi nel bacino del Lago Fusaro, a Bacoli, è stato interrotto immediatamente dopo che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale... Monterosi, palestra Next devastata: incendio e danni da 300mila euro? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a fuggire dopo l'intervento delle forze dell'ordine? Chi ha filmato il momento in cui i bilancieri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rubavano ricambi autobus mandando in tilt il trasporto pubblico; Furti nel deposito Gtt, corse ripristinate: Chivasso riparte dopo il caos; Dopo il raid sui pullman a Chivasso, le corse tornano regolari. Rubavano ricambi autobus mandando in tilt il trasporto pubblicoLa polizia di Pordenone ha smantellato una banda specializzata nel furto di filtri antiparticolato da autobus del trasporto pubblico, che causava dunque gravi disagi in alcune città del Centro Nord e ... ansa.it Autobus fermi e città nel caos: smantellata banda dei ricambi rubati. Colpi anche a TorinoColpivano di notte nei depositi: smantellata la banda che smontava i filtri antiparticolato dagli autobus, tre fermi e danni per oltre 330.000 euro ... giornalelavoce.it Spinti da bande organizzate che prendono di mira i modelli costosi, i furti d'auto sono in netta crescita in Svizzera, soprattutto nei cantoni di confine, causando un'impennata dei risarcimenti assicurativi. - facebook.com facebook