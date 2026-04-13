Emergenza Lago Fusaro | blocco molluschi e 300mila euro di danni

L’attività di commercio di molluschi nel Lago Fusaro, a Bacoli, è stata sospesa subito dopo che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha riscontrato il virus dell’Epatite A in sette campioni analizzati. La decisione è stata presa per tutelare la salute pubblica, e i danni stimati si aggirano intorno ai 300.000 euro. La situazione ha portato a una chiusura immediata delle attività di vendita nella zona.

Il commercio di molluschi nel bacino del Lago Fusaro, a Bacoli, è stato interrotto immediatamente dopo che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha riscontrato la presenza del virus dell'Epatite A in sette campioni analizzati. La decisione, presa dall'Asl di Napoli, colpisce una zona di grande rilievo per la produzione di ostriche e cozze, scatenando un protocollo di gestione sanitaria che incide direttamente sulla filiera locale. La sospensione delle attività mitilicoltiche st .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Lago Fusaro: blocco molluschi e 300mila euro di danni Leggi anche: Epatite A, 7 campioni positivi al Lago Fusaro: bloccato il commercio di cozze, danni per 300mila euro Askatasuna, danni per quasi 300mila euro dopo la manifestazione del 31 gennaioAlla città la violenza antagonista è costata centinaia di migliaia di euro sottratti alle casse pubbliche e, quindi, ai servizi per la collettività...