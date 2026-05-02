Un incendio ha distrutto la palestra Next a Monterosi, causando danni stimati in circa 300mila euro. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura e alle attrezzature, e il rogo si è verificato durante le ore notturne. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma l’aggressore è riuscito a scappare prima dell’arrivo dei soccorsi. Alcuni testimoni hanno filmato il momento in cui le vetrate sono state distrutte dai bilancieri.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'aggressore a fuggire dopo l'intervento delle forze dell'ordine?. Chi ha filmato il momento in cui i bilancieri distruggevano le vetrate?. Perché il giovane sospettato è stato rimesso in libertà dopo l'arresto?. Come potrà De Carolis ricostruire la palestra dopo i danni subiti?.? In Breve Danni stimati in 300mila euro per la struttura fondata nel 2014. Aggressore identificato come giovane siriano frequentatore della palestra da un anno. Dubbi sulla permanenza in carcere del sospettato dopo l'intervento delle autorità. Preoccupazione dei residenti della zona Cassia per la gestione della sicurezza locale. A Monterosi la palestra Next è stata devastata da un incendio e da atti vandalici che hanno causato danni per circa 300mila euro alla struttura di Giovanni De Carolis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monterosi, palestra Next devastata: incendio e danni da 300mila euro

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