Furti ai bus | arrestati 3 uomini danni per 330.000 euro

Tre uomini sono stati arrestati in seguito a una serie di furti ai danni di bus e depositi di materiale rotabile. I colpi hanno causato danni stimati in circa 330.000 euro. Le indagini hanno rivelato come i ladri siano riusciti a penetrare nei depositi senza essere individuati, colpendo più veicoli della stessa flotta. Finora, altri autobus sono stati coinvolti nelle azioni criminali della stessa banda, senza ancora una chiara sequenza temporale.

?? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire i depositi senza essere visti? Quali altri autobus sono stati colpiti dalla stessa banda criminale? Perché il furto dei filtri ha bloccato così tanti mezzi pubblici? Chi altro potrebbe aver aiutato i tre uomini nei depositi??? In Breve Danni da 95.000 euro per il furto di filtri nel deposito GTT di Chivasso. Indagini iniziate a novembre 2025 dopo il furto presso il deposito ATAP di Pordenone. Sospetti coinvolti in furti presso le aziende Torine .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furti ai bus: arrestati 3 uomini, danni per 330.000 euro Notizie correlate Leggi anche: Bolzano, serie di furti nei ristoranti: arrestato 36enne, ha provocato danni per oltre 20.000 euro Furti di mezzi agricoli, arrestati due uomini per ricettazioneDue uomini di 34 e 49 anni, entrambi di Ramacca, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre armeggiavano su un trattore rubato, nascosto in un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Furti tra turisti e bus, sei arresti in poche ore in centro a Roma - Quotidiano La Voce; Borseggi senza sosta, raffica di arresti da parte dei carabinieri tra piazza Venezia e Colosseo; Rapine e furti nell’hinterland cagliaritano: arrestato, deve scontare due anni; Bus fuori servizio e città paralizzate anche in Fvg: colpita la banda dei furti ai mezzi pubblici. Furto di filtri antiparticolato dai bus di Gtt nel deposito di Chivasso, i ladri vengono beccati alla frontiera poche ore dopoIl bottino ammontava a 95mila euro di valore e il colpo aveva messo in difficoltà l'azienda di trasporti per tutta la giornata ... torinotoday.it Bus fuori servizio e città paralizzate anche in Fvg: colpita la banda dei furti ai mezzi pubbliciSmantellata la banda dei predoni dei bus che per mesi ha colpito il trasporto pubblico in diverse città italiane, provocando disagi diffusi e danni economici ingenti. Nel pomeriggio del 28 aprile 20 ... triestecafe.it Spinti da bande organizzate che prendono di mira i modelli costosi, i furti d'auto sono in netta crescita in Svizzera, soprattutto nei cantoni di confine, causando un'impennata dei risarcimenti assicurativi. - facebook.com facebook Raid nei box e auto "ripulite": a Colle del Sole è di nuovo emergenza furti ift.tt/USjiL3a x.com