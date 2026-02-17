Furti di mezzi agricoli arrestati due uomini per ricettazione

Due uomini di 34 e 49 anni di Ramacca sono finiti in manette perché avevano rubato e rivenduto mezzi agricoli, un reato che ha portato le forze dell'ordine a recuperare un trattore rubato ieri sera.

Due uomini di 34 e 49 anni, entrambi di Ramacca, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre armeggiavano su un trattore rubato, nascosto in un canneto nelle campagne tra contrada Polmone e Sferro Due uomini di 34 e 49 anni, entrambi di Ramacca, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di ricettazione in concorso. L'operazione è stata condotta dai militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, con il supporto della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia, al termine di un’attività info-investigativa avviata nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale per contrastare i furti nelle aree rurali.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Estorsioni e danni a imprenditori agricoli: arrestati due uomini dei Casalesi Ricettazione, furti e targhe false. Scattano i fogli di via: due uomini allontanati da 4 comuni del territorio Due uomini ritenuti socialmente pericolosi sono stati allontanati da quattro comuni del territorio con l’applicazione di fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno fino al 2028 e 2029. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ladri di macchinari agricoli rubati a Vercelli alla ditta per cui lavoravano; Rubati trattori in un'azienda agricola alle porte di Campobasso, bottino da 130mila euro; Trattori rubati e aziende in ginocchio: furti anche a Campobasso; Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma. Rubati trattori in un'azienda agricola alle porte di Campobasso, bottino da 130mila euroPortati via tre mezzi e diversi attrezzi. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del capoluogo di regione. Ladri in azione anche a Bonefro. A Ripabottoni sparito uno spazzaneve della provincia, poi ritr ... rainews.it Furto di macchinari agricoli: un arresto, due denunce e 100mila euro di refurtiva recuperataHa un valore di oltre 100mila euro la refurtiva recuperata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli, al termine dell'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di un uomo e alla den ... valsesianotizie.it Bande in azione tra ristoranti e mezzi pubblici: furti in serie con auto d’appoggio e vedette, poi spunta anche la droga. facebook Campobasso, furto di mezzi agricoli, trattori e attrezzi. Ladri in azione anche a Bonefro. A Ripabottoni sparito uno spazzaneve della Provincia, poi ritrovato nel foggiano. #IoSeguoTgr x.com