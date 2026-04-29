Stasera si gioca la semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Le formazioni ufficiali sono state annunciate da entrambe le squadre, con le scelte di Diego Simeone e Mikel Arteta che si affrontano in campo. L’incontro rappresenta una tappa importante del torneo, con le squadre che si preparano a scendere in campo per la prima frazione della sfida europea.

Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koné Roma, buone notizie per Gasperini! Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il gruppo! Le ultime Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Huesca e Real Saragozza: la RFEF usa il pugno duro! 13 giornate di squalifica per Andrada Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Atletico Madrid Arsenal: le scelte di Simeone e Arteta

Notizie correlate

Formazioni ufficiali Real Madrid Atletico Madrid, le scelte di Arbeloa e Simeone per il derby spagnoloCalciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si...

Leggi anche: Le partite di oggi: Simeone e Arteta guidano Atletico Madrid e Arsenal verso la finale

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Anteprima Atleti - Arsenal, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; FantaChampions, le probabili formazioni: semifinali di andata; Atletico-Arsenal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Pronostico Atletico Madrid-Arsenal | Semifinale Champions League 2025/26.

Atletico Madrid-Arsenal LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Atletico Madrid-Arsenal di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di Champions ... fanpage.it

LIVE Alle 21 Atletico-Arsenal, le ufficiali: Simeone con Oblak, solo panchina per SakaPrimo round delle semifinali a Madrid dove va in scena la sfida tra due delle migliori protagoniste del torneo edizione 2026. Ritorno martedì prossimo a Londra ... gazzetta.it

Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE x.com

Atletico Madrid-Arsenal, diretta: segui la semifinale di Champions League LIVE - facebook.com facebook