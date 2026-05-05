Furia di ferro a San Leone | sventrati a colpi di spranga i distributori del Lungomare

Nella zona di San Leone, lungo il Lungomare Falcone-Borsellino, alcuni distributori automatici di snack e bevande sono stati danneggiati con colpi di spranga di ferro. La polizia ha recuperato un’arma contundente e ha messo sotto sequestro l’oggetto, che si presume sia stato utilizzato per distruggere i distributori presso il punto “Self H24”. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

La spranga di ferro è stata ritrovata e posta sotto sequestro. E' con questa che quasi certamente sono stati distrutti i distributori di snack e bevande del punto “Self H24” del Lungomare Falcone-Borsellino di San Leone. Ad accorrere, dopo aver raccolto la segnalazione, sono stati i poliziotti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Spranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Rfi: "Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglio"Tavazzano con Villavesco (Lodi), 3 marzo 2026 – “Uno dei due treni in transito, sulla linea Milano-Piacenza, che si sono incrociati, è stato colpito... Ubriaco distrugge un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara a colpi di spranga: denunciato 36enneUn 36enne ha distrutto un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara (Mantova) a colpi di spranga. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Note sulla patch 26.9 di League of Legends; Caos rigori in Psg-Bayern Monaco, furia Kompany e proteste. Cos'è successo in Champions League; Jake La Furia il 27 giugno a Trivento; Pompei, l'ultimo uomo in fuga dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. ricostruito con l'Ia. Furia di ferro a San Leone: sventrati a colpi di spranga i distributori del LungomareRitrovata, e posta sotto sequestro, un'asta di metallo che quasi sicuramente è stata utilizzata per devastare le macchinette ... agrigentonotizie.it Jake La Furia e LEGO alla Barona di MilanoIeri il Barrio’s, storico centro di aggregazione nel cuore del quartiere Barona, a Milano, è stato il palcoscenico di un pomeriggio speciale promosso da LEGO Italia, che ha visto Jake La Furia, ... tg24.sky.it Perché Sean Sogliano era una furia nel post-partita di Juventus-Verona: https://fanpa.ge/Hb6tQ - facebook.com facebook L’ultimo rapporto Ocse continua a certificare che l’Italia è il paese del mondo occidentale che massacra di più il ceto medio. Ma ogni volta che si rende disponibile un euro, i populisti di destra e di sinistra dicono che deve andare ai redditi bassi (che a furia di f x.com