Ubriaco distrugge un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara a colpi di spranga | denunciato 36enne

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dopo aver danneggiato un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara utilizzando una spranga. L'episodio si è verificato durante la notte, quando il soggetto è stato fermato dai carabinieri sul luogo dei fatti. La polizia ha accertato che l'uomo era in stato di ebrezza al momento dell'episodio.

Un 36enne ha distrutto un ambulatorio del pronto soccorso di Suzzara (Mantova) a colpi di spranga. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri ed è stato denunciato alla procura di Mantova. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ubriaco minaccia il personale del pronto soccorsoEra stato accompagnato in ospedale dai carabinieri e, una volta lì, ha minacciato il personale. Distrugge l'auto in un incidente: era ubriaco alla guida e senza patente, denunciatoI poliziotti sono intervenuti in strada Lacugnano a Ellera, dove era stato segnalato un veicolo in avaria che intralciava la circolazione.