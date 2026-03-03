A Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, un treno della linea Milano-Piacenza ha subito un danno a causa di una spranga di ferro trovata nella cabina di guida. Rfi ha spiegato che i detriti erano stati sollevati dal passaggio di un altro convoglio e hanno causato l’incidente. La vicenda riguarda due treni che si sono incrociati sulla stessa linea.

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 3 marzo 2026 – “Uno dei due treni in transito, sulla linea Milano-Piacenza, che si sono incrociati, è stato colpito da detriti non identificati, sollevati dall’altro. Le cause sono in fase di accertamento”. Oggi, Rete ferroviaria italiana ha dato questo ultimo aggiornamento, tra le ipotesi circolate, ieri, lunedì 2 marzo, dopo l’incidente che ha riguardato il treno regionale 2178, partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto a Milano Centrale. Le comunicazioni, come riferito dal Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano, “sono state diverse, confuse e a tratti assenti. Con i viaggiatori bloccati un’ora e mezza sui treni o sulle banchine - ribadiscono- Prima è stato segnalato un atto vandalico contro un treno, poi un soccorso sanitario”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Rfi: "Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglio"

Rapina violenta nella villa del noto avvocato di Arezzo: donna minacciata con una spranga di ferroSotto scacco, la vittima è stata costretta ad assistere all'apertura della cassaforte, da cui i banditi hanno sottratto diversi gioielli AREZZO – Un...

Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, diciassettenne muore investito dal convoglio a Campobello di MazaraUn ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano ,...

Tutto quello che riguarda Spranga di

Temi più discussi: Roma, 16enne quasi ucciso per un debito di droga: 6 arresti. 4 sono minorenni; Aggressione choc a Don Bosco: sei misure cautelari per tentato omicidio; Rissa a colpi di spranga in stazione davanti ai passanti: denunciati in quattro. Due sono rimasti seriamente feriti; Roma: aggredirono minorenne con spranga e coltello, 6 custodie cautelari eseguite dalla Polizia di Stato.

Spranga di ferro nella cabina del treno, la versione di Rfi: Detriti sollevati dal passaggio dell’altro convoglioDue mezzi si sono incrociati sulla linea Milano-Piacenza, all’altezza di Tavazzano con Villavesco. I viaggiatori bloccati per un’ora e mezza sui binari ... ilgiorno.it

Rapina in casa e colpi di spranga di ferro, c'è un arrestoE' ritenuto responsabile di avere rapinato in casa a Foligno due persone ripetutamente colpite con una spranga di ferro un tunisino di 53 anni arrestato dalla polizia. A suo carico è stata eseguita ... ansa.it

Porto di Olbia, arnesi da scasso nascosti in auto a noleggio Olbia 28 febbraio 2026 - Piccone, spranga di ferro e radiotrasmittenti nascosti in un doppiofondo ricavato nel cruscotto di un’auto a noleggio. La scoperta è avvenuta al porto di Olbia durante i controlli - facebook.com facebook