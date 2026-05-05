Furgone abbandonato in fiamme nel sottopasso di via Vespucci

Nella notte, intorno alle 00:00, un passante ha segnalato un furgone in fiamme nel sottopasso di via Vespucci a Latina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e avviato le procedure di verifica. Il veicolo risultava abbandonato quando sono arrivati i soccorritori. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Un furgone è stato dato alle fiamme sulla rampa di accesso del sottopasso di via Vespucci, a Latina. L'allarme, intorno alla mezzanotte, è stato dato un passante che si è accorto delle fiamme.Il mezzo era abbandonato in strada e non c'era nessuno nelle vicinanze. Si indaga per risalire alle cause.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Fiamme nel sottopasso: auto elettrica in fiamme, conducente salvo? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a scampare al rogo nel sottopasso? Cosa ha causato l'improvviso fumo dal vano motore dell'auto? Quali... Monza, incidente tra auto e furgone dei rifiuti nel sottopasso di via Rota: un ferito estratto dalle lamiereMonza, 20 febbraio 2026 – Cesoie, divaricatori e un pistone idraulico per estrarre un ferito dall'abitacolo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Furgone prende fuoco sulla A1. Tutte in salvo le persone a bordo; Incendio nella notte: rudere divorato dalle fiamme; Furgone abbandonato sull’A6 ad Altare: recuperata merce rubata per 300mila euro. Esplosioni e fiamme nella notte a Latina: furgone carbonizzato. Rogo si estende alla vegetazione, indagini in corso VIDEOUn incendio nella notte ha distrutto un furgone abbandonato lungo la rampa del sottopasso di viale Vespucci, a Latina, con ... latinapress.it Abbandonano un furgone in fiamme nel sottopasso, indaga la PoliziaL’incendio in viale Vespucci ha interessato anche la vegetazione, l’intervento dei vigili del fuoco in viale Vespucci evita il peggio ... latinaoggi.eu Furgone in fiamme abbandonato in viale Vespucci, indaga la Polizia Un furgone avvolto dalle fiamme al centro della carreggiata, senza un proprietario e il rischio di un incendio boschivo a due passi dal centro. E’ un vero e proprio mistero quello avvenuto poc - facebook.com facebook