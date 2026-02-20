A Monza, un incidente tra un'auto e un furgone dei rifiuti nel sottopasso di via Rota ha causato il ferimento di un uomo. L’impatto ha bloccato il traffico e reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno usato cesoie e strumenti idraulici per liberare il conducente rimasto intrappolato tra le lamiere. La vittima è stata portata in ospedale con ferite serie. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia per ricostruire le cause dell’incidente. La strada rimane chiusa in attesa delle verifiche.

Monza, 20 febbraio 2026 – Cesoie, divaricatori e un pistone idraulico per estrarre un ferito dall'abitacolo. Il tunnel chiuso per ore per permettere le delicate operazioni di soccorso. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.20, il sottopasso di via Rota è stato teatro di un incidente stradale che ha coinvolto frontalmente un'auto e un furgone dei rifiuti che si è ribaltato. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. Il conducente del furgone è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma da Lissone, la polizia di Stato, il personale sanitario del 118 e la polizia locale di Monza, che ha proceduto ai rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, incidente tra auto e furgone dei rifiuti nel sottopasso di via Rota: un ferito estratto dalle lamiere

